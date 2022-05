Carlinhos Maia fala sobre o roubo em seu apartamento e manda recado: Abandonem as coisas em qualquer lugar

31/05/2022 | 11:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, o apartamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foi invadido no último domingo, dia 29, e o prejuízo roda em torno de cinco milhões de reais. A polícia alagoana já está investigando a situação e revelou detalhes do que já foi descoberto. Um casal, possivelmente do círculo próximo ao influenciador digital, é suspeito de ter realizado o roubo de diversos objetos de valor.

Mas Carlinhos não abaixará a cabeça! O empresário compartilhou nos Stories do Instagram um aviso: as joias levadas têm identificação. Um amigo do influenciador o lembrou do fato que as peças poderão ser rastreadas internacionalmente por estarem registradas no Instituto Gemológico da América e o humorista completou:

Peço encarecidamente para os que assaltaram a nossa casa que abandonem as coisas em qualquer lugar? Porque vocês serão encontrados. Pode ter certeza.

O empresário se mostrou bastante triste e com medo de tudo que aconteceu:

Eu tenho crise de pânico e complexo com segurança. Meu aniversário é semana que vem, eu fiz essa cirurgia e saber que eu não me sentirei seguro no lugar em que eu sonhei a vida toda em morar? Estou triste por isso, quanto as joias, são material, mas é meu lar.

Outros famosos também compartilharam sobre o roubo em seus perfis. A Simone, dupla de Simaria, publicou o vídeo da coletiva da polícia e escreveu:

Vai dar certo, confiamos na polícia de Maceió... Vamos ajudar meu povo.

O apresentador Luiz Bacci também se mostrou muito incomodado com a situação e, nos Stories do Instagram, ele falou sobre os novos detalhes da investigação e cobrou mais ações da polícia para finalizar o caso. E até a Ana Maria, apresentadora do programa matinal Mais Você, decidiu ajudar e compartilhar a matéria sobre o roubo em suas redes, Carlinhos ainda comentou:

Até tu Ana! Boa. Vamos achar.

Vai dar tudo certo, Carlinhos!