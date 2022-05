Nick Jonas abre o coração e fala sobre a paternidade: Tudo mais intenso

31/05/2022 | 11:11



Não é novidade para ninguém que tanto a maternidade quanto a paternidade mudam a vida do casal. E em uma entrevista publicada pela Variety, Nick Jonas admitiu que se tornar papai pela primeira vez deixou a sua vida muito mais diferente e intensa do que era antes, principalmente após o drama em que ele e Priyanka Chopra enfrentaram com a recém-nascida 100 dias na UTI.

Nesta mesma entrevista, o mais novo dos irmãos Jonas se derreteu pela pequena e disse:

- O peso de tudo é muito mais intenso. Acho que agora se trata de tentar ser o mais presente possível e o mais atencioso possível para sua família e também para as jornadas de outras pessoas. Sou muito grato por isso [Malti Marie] e pela perspectiva maravilhosa de ser pai.

Já em outra entrevista agora ao Kelly Clarkson Show, o cantor falou bem emocionado sobre a filhinha.

- Ela é a melhor. Foi apenas uma temporada mágica em nossa vida. Também bem selvagem, mas é uma bênção tê-la em casa. Tem sido maravilhoso.

Ai que fofo, né!? Esperamos que ele seja esse papai babão sempre.