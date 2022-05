Estudantes de Minas Gerais recebem carta do Palácio de Buckingham assinada em nome da Rainha Elizabeth II

31/05/2022 | 11:10



Olha só essa história! O Palácio de Buckingham enviou uma carta assinada em nome da Rainha Elizabeth II para estudantes de Minas Gerais. Segundo informações da CNN Brasil, os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Darcília Coimbra, localizado no município de João Pinheiro, receberam a correspondência em resposta à mensagem enviada por eles para parabenizar a monarca pelos seus 70 anos de reinado e desejando que ela se recuperasse da Covid-19, pois estava contaminada à época.

Os adolescentes decidiram escrevê-la após a ideia ser sugerida por um professor de Filosofia, que cuidou da tradução e envio os dizeres em março deste ano. No entanto, eles não esperavam que a carta chegaria à rainha e já estariam com uma resposta no dia 23 de maio. Os estudantes mineiros, que já possuíam interesse pela monarquia britânica, ficaram eufóricos com a correspondência e aumentaram a admiração por Elizabeth II.

- Senti, com esse gesto, que tudo é possível. Basta acreditar, como nosso professor fez. Se fizermos algo bom, alguém olhará por nós, não importa o quão pequenos somos. A escola nos incentiva a isso, a sermos pessoas boas, disse a aluna Maria Clara Xavier.

Na carta enviada pelo palácio está escrito:

Para: estudantes do Darcília Coimbra College.

A rainha deseja que eu escreva e agradeça a carta que vocês enviaram à Sua Majestade por ocasião de seu Jubileu de Platina.

A rainha ficou feliz em ouvir isso de vocês e, embora incapaz de respondê-los pessoalmente, sua majestade apreciou muito as coisas agradáveis que vocês disseram.

Devo agradecer novamente sua mensagem de bons votos à rainha neste ano de seu Jubileu de Platina.

Mary Morrison ? Dama de companhia ? 20 de abril de 2022.