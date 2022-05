Mariana Ruy Barbosa aparece desacompanhada em casamento e aumenta rumores de crise no namoro com Guilherme Mussi

31/05/2022 | 11:11



Parece que o relacionamento de Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi não vai nada bem! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o casal vem enfrentando dificuldades há cerca de um mês, e tudo só ficou ainda mais suspeito quando a atriz apareceu sozinha no casamento da influenciadora Lala Rudge com o empresário Bruno Khouri, que aconteceu na Itália.

Ainda de acordo com a colunista, esse não é o primeiro evento que a atriz aparece desacompanhada. Inclusive, Mussi teria declarado para amigos próximos que estava solteiro. Eita!

Antes da crise atual, o casal teria passado um tempo separado. Mas, Guilherme teria procurado pela atriz durante uma viagem e colocado os pingos no Is. Depois disso, no Carnaval de 2022, os dois foram vistos juntinhos aproveitando o camarote na Marquês de Sapucaí.