Com covid-19, Michel Teló se afasta das gravações do 'The Voice Kids'

31/05/2022 | 10:36



Michel Teló anunciou no último sábado, dia 28, que testou positivo para covid-19 e precisou se afastar das gravações do "The Voice Kids". Em suas redes sociais, o cantor garantiu estar bem. "É, turma, testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo. Tomei as 3 doses (da vacina) e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal", escreveu. O cantor disse que fez quatro testes que deram negativo e o quinto deu positivo. "Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma." Em vídeo, ele explicou que Toni Garrido ficará em seu lugar no reality show musical até que ele se recupere e possa voltar.