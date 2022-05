Contorcionismo em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 10:22



Tem sido cada vez mais desafiadora a missão de quem deseja acompanhar os gastos da Prefeitura de São Caetano no Portal da Transparência. Menos para quem tem habilidades de contorcionismo. Basta acessar a ferramenta digital das despesas da administração de José Auricchio Júnior (PSDB) para observar uma situação no mínimo curiosa. Quem tenta baixar os arquivos dos contratos assinados pela Prefeitura vai se deparar, em boa parte dos casos, com documentos postados de ponta cabeça, o que quase inviabiliza a leitura dos acordos celebrados. Para quem quiser tentar ler direto na tela, ou vai ter que virar o computador ou virar o próprio pescoço. A pergunta que o morador de São Caetano deve estar se fazendo é: ninguém na Prefeitura notou isso?

Bastidores

Voo próprio

Secretário de Cidadania e Pessoa com Deficiência de São Bernardo, o vereador Pery Cartola (PSDB) tem dado todos os sinais de que adotará voo próprio na política da cidade. Em suas redes sociais, as ações da pasta são feitas sem citações ao prefeito Orlando Morando (PSDB), algo que destoa dos demais colegas de secretariado.No campo eleitoral, Pery dá mostras de que não seguiráa orientação da dobrada oficial do governo,formada por Carla Morando (PSDB) eMarcelo Lima (SD). A pessoas próximas, Pery tem dito que seu período de vereança já foi percorrido e que ele quer estar em uma chapa majoritária em 2024 – como vice ou candidato a prefeito.

Dona Vera na urna

Representante da família de Santo André que foi encontrada morta carbonizada em 2020 em São Bernardo, Vera Lúcia Chagas Conceição deve estar nas urnas na eleição deste ano. Com o potencial nome eleitoral Dona Vera, ela é mãe de Flaviana Meneses Gonçalves, que, junto do marido, Romuyuki Veras, e do filho menor deles, Juan Victor Meneses Gonçalves, foi assassinada. A acusação recai na filha de Flaviana e Romuyuki, Anaflávia, e a ex-companheira dela, Carina Ramos, além de Juliano Oliveira, Jonathan Fagundes – primos de Carina –, e Guilherme Ramos. Dona Vera se filiou ao Avante e deve ser candidata a deputada federal pelo partido. A mudança de postura é vista nas redes sociais dela. Além de mensagens motivacionais e receitas, Dona Vera tem relembrado o episódio trágico da família e levantado a bandeira da segurança pública