Príncipe William e Kate Middleton não comparecerão ao aniversário da filha de Harry e Meghan Markle

31/05/2022 | 10:11



E a polêmica na realea continua! Como você viu, o Daily Mail informou que Harry e Meghan Markle celebrarão o aniversário de um ano de vida da filha caçula, Lilibet Diana, contando com a presença da Rainha Elizabeth II, que deve ver a bisnetinha pela primeira vez desde o nascimento. Contudo, agora o jornal adicionou que o príncipe William e a esposa Kate Middleton não estarão presentes no evento.

A celebração está marcada para acontecer no próximo sábado, dia 4, em Frogmore Cottage, local próximo ao Castelo de Windsor, sendo o primeiro encontro de membros da monarquia com a pequena nascida na Califórnia, nos Estados Unidos. O duque e a duquesa de Cambridge não participarão da comemoração da sobrinha pois possuem um compromisso no País de Gales com artistas que participarão de um concerto especial de celebração do Jubileu de Platina da rainha, que será realizado no Castelo de Cardiff.

Enquanto isso, acredita-se que a rainha possa perder o seu evento esportivo favorito, as corridas de cavalos Derby, para conhecer a filha de Harry e Meghan. A monarca também pretende participar do culto de ação de graças de sexta-feira na Catedral de São Paulo, onde toda a família estará presente, incluindo o príncipe Andrew e o duque e a duquesa de Sussex.