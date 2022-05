Alvi-Negro faz 3 a 1 no Guaraciaba e leva o bi em Santo André

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 09:44



O Clube Atlético Alvi-Negro venceu o Guaraciaba e sagrouse campeão da Divisão Especial dofutebol amador de Santo André. Em partida realizada no Estádio Bruno Daniel, o time da Jardim Santo Antônio fez 3 a 1 e levantou o troféu da competição pela segunda vez na principal divisão da várzea andreense. O primeiro caneco foi conquistadoem 1987. Os gols do título foram de Preguiça e Diego (duas vezes) para o Guaraciaba; Marcelo descontou para o Guaraciaba. Cercade 7.000 torcedores compareceram à final, segundocomentários nos corredores da praça esportiva.

Foram 11 jogos, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrotano torneio, campanha que proporcionou ao Alvi-Negro jogar pelo empate nas fases seguintes, o que se confirmou nas oitavas, contra o Rio Avante (1 a 1), e nas quartas, frente ao Alvorada (1 a 1). Na semifinal impiedosos 3 a o no São Jorge. Apesar da campanha, o técnico Everson Castelo Branco, o Nego, 39 anos, diz que o favoritismo da decisão era do adversário. "O Guaraciaba chegou com campanha igual à nossa, mas com saldo de gols melhor. Era a sexta final consecutiva deles. Mas durante acompetição acredito que apresentamos futebol melhor."

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) esteve no estádio, parabenizou as equipese ressaltou o fato de o município ter se transformado na cidade sul-americana do esporte de 2022, título conferido pela Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu. "A final da Liga Andreense trouxe dois times fortes do futebol amador da nossa cidade, que está cada vez mais valorizado e estimulado. Santo André, que é a Cidade Sul-Americana dos Esportes, está recuperando seu protagonismo e se consagrando celeiro de novos talentos."

O JOGO

Com marcação forte e sem dar espaços ao Guaraciaba desde os minutos iniciais, o AlviNegro abriu o placar logo aos seis minutos, com o centroavante Preguiça. Tentando não se intimidar, o Guaraciaba respondeu em seguida em chute bem colocado de Marcelo. O arqueiro Dida fez boa defesa. Aos poucos o time de vermelho conseguiu equilibrar as ações, sem, entretanto, levar perigo ao gol adversário. Também não era incomodado pelo rival. Assim, o primeiro tempo terminou em vantagem ao Alvi-Negro.

Precisando tirar a desvantagem o Guaraciaba voltou mais ligado na segunda etapa. O Alvi-Negro controlava o meio e buscava o contra-ataque. Aos seis, Diego quase aumenta. Dois minutos depois, o mesmo Diego acertou belo chute e acertou o gol defendido por Borges: 2 a 0.

Não demorou muito para resposta do Guaraciaba. O canhoto Marcelo subiu ao ataque, acertou chute indefensável e diminuiu, recolocando o time no jogo. O gol acendeu a equipe, que teve mais duas boas chances de empatar, aos 15, com Mateuzinho, em saída atrapalhada de Dida; e Nil, aos 25, em jogada que o goleiro se redimiu, fez defesa providencial e evitou o gol.

Bem disputado no meio de campo, o duelo voltou a ficar equilibrado. Faltava, no entanto, capricho nos arremates, como aos 35, em que Vinicius soltou a bomba de fora da área; Borges mandou a escanteio. Mas ao 43, o tiro de misericórdia. Diego, o camisa 10 do AlviNegro, recebeu dentro da área e, com precisão, fez o segundo dele e terceiro do Alvi-Negro. Era o início da festa do time e da torcida da equipe preta e branca.

"Não éramos favoritos. Mas nosso time jogou muito bem. Acredito que tivemos volume melhor de jogo no primeiro tempo. No segundo, depois do terceiro gol, a gente sentiu que era campeão. Dali em diante foi só festa e comemoração. Muito gratificante para nós", finaliza Nego.