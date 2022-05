Anatel analisa proposta de adiamento de implementação do 5G nas capitais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/05/2022 | 09:55



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve avaliar na próxima quinta-feira (2 de junho) a proposta de adiamento de implementação do 5G nas capitais e no Distrito Federal. O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) sugere que a liberação das faixas seja adiada para 29 de agosto e as operações comecem em 29 de setembro – prazos oficiais são 30 de junho e 31 de julho, respectivamente.

O motivo para o adiamento de implementação do 5G está em uma série de fatores que impactaram a limpeza da faixa de 3.5 GHz, que será usada pela rede, mas que, atualmente, serve para a transmissão de TV parabólica. Entre as razões, estão o lockdown na China, a escassez de semicondutores, as limitações do transporte aéreo e a demora no desembaraço aduaneiro.

É válido destacar que, caso a Anatel aceite o adiamento de implementação do 5G, a medida ajudará a cumprir as obrigações necessárias para a ativação da tecnologia nas capitais e no Distrito Federal. Mas não necessariamente significa que a rede atrasará em todos os lugares. Onde já houver condições técnicas, o sinal poderá ser disponibilizado antes de setembro.