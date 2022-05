Charge - 31 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 09:39



A Toyota reiterou ontem que irá encerrar as atividades na unidade de São Bernardo, transferindo a produção de peças para as fábricas de Sorocaba, Porto Feliz e Itapetininga, todas no Interior de São Paulo. Na última semana o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), se reuniu com o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, para tentar manter a empresa na cidade.