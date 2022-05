Miami se prepara para ser cidade modelo de carros voadores elétricos

Redação

Do Rota de Férias



31/05/2022 | 18:55



De olho no futuro, Miami, nos EUA, pretende se tornar uma das primeiras cidades do mundo a incorporar o tráfego de carros voadores elétricos. Diversas empresas que estão desenvolvendo modelos do gênero escolheram o destino como sede de negócios, entre elas Archer, Lilium e Supernal.

Este último, por exemplo, é um serviço de carros voadores elétricos desenvolvidos pela montadora coreana Hyundai. Para ingressar em Miami e transformá-la em uma cidade modelo em relação ao meio de transporte, a companhia vem estudando lacunas do tráfego local e a possibilidade de integrar sistemas.

Carros voadores em Miami

A ideia da Supernal é ter carros voadores elétricos circulando em Miami a partir de 2028. Depois de implementar o conceito na cidade, a proposta é ampliá-lo para alguns destinos nos arredores.

Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite International Realty, consultoria imobiliária especializada em imóveis nos EUA, esse cenário irá inserir a Flórida em outro patamar de mercado mundial.

“A chegada de novas marcas aquece o setor econômico de Miami, fazendo com que tanto investidores quanto moradores de outras regiões escolham a cidade para investir, morar ou passear. Pensar na mobilidade e no transporte local é pensar no desenvolvimento”, afirma Daniel.

Primeiro carro voador do mundo

Divulgação PAL_V, primeiro carro voador do mundo

O primeiro carro voador do mundo, chamado PAL_V (Personal Air Landing Vehicle), produzido pela empresa homônima, foi apresentado justamente em Miami em 2020. O veículo, que ficou exposto no condomínio de luxo Paramount Miami World Center, no centro da cidade, tem preço sugerido de US$ 599 mil.

Equipado com hélices retráteis, o veículo tem capacidade para voar a uma altitude de até 12.500 pés, segundo a fabricante. O PAL_V usa gasolina como combustível e atinge velocidades de 320 km/h no ar e 257 km/h no solo.