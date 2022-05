PIB da Turquia cresce 7,3% no primeiro trimestre de 2022 na comparação anual

31/05/2022 | 08:06



O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 7,3% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta terça-feira, 31, a agência de estatísticas do país, Turkstat. Na comparação com o quarto trimestre, a alta foi de 1,2%, após ajustes sazonais. A alta anual nos primeiros três meses deste ano representa desaceleração ante o crescimento de 9,1% no último trimestre de 2021.