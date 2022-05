Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 00:01



A Mansão Tognato, imóvel localizado na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim, em Santo André, está nas fases finais da primeira grande restauração desde o seu tombamento como patrimônio histórico, em 2007. Construído em 1930 pelo engenheiro Luiz Giacometti para o patriarca da família, Giacinto Tognato, o edifício, de características ecléticas, é um exemplar da arquitetura da elite industrial na cidade, possuindo familiaridade com os grandes palacetes típicos do começo do século 20 da cidade de São Paulo.

As obras, que começaram em março de 2021, precederam longo período de avaliação e aprovação dos projetos pelo Condephapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, História, Artístico, Urbanismo e Paisagismo de Santo André). O processo de restauração incluiu identificar as cores originais de todos os acabamentos feitos na época da sua construção; buscar a presença de pinturas decorativas perdidas em reformas; manutenção de elementos originais e restauração do telhado, mantendo as características da arquitetura.

O imóvel, que ainda pertence a família Tognato, está alugado e desde 2001 abriga unidade de laboratório do Grupo Fleury. Segundo o gerente de Projetos e Obras do grupo, Rodrigo Vieira, a principal melhoria para o imóvel foi a recuperação de alguns itens que já estavam degradados, como as esquadrias, os metais e os elementos da fachada. Para o serviço que é prestado no local, a reforma teve como objetivo a melhora do fluxo de clientes.

As intervenções estão em fase final e todos os projetos que já foram aprovados pelo conselho devem ser concluídos até junho. As melhorias representam cerca de 90% da restauração proposta. “Uma obra de restauro é um serviço artístico e não fizemos nada sem a aprovação (do conselho), além de executar as intervenções em horários que não impactassem o atendimento”, explicou Vieira. Na fase final das obras o projeto prevê a abertura de janelas nas paredes que vão revelar a pintura original do imóvel, junto com placas explicativas. “Quem estiver na unidade vai poder rever a história de Santo André”, completou.

TECELAGEM TOGNATO

A família Tognato era a proprietária da Fiação e Tecelagem Tognato. A empresa, que foi uma das principais indústrias da região nas primeiras décadas do século 20, foi fundada em 1910, em Santo André, e em 1940 se mudou para São Bernardo, onde ocupou área de 225 mil metros quadrados no Baeta Neves.

No auge da sua produção, em 1970, chegou a ter 1.700 funcionários. Mas a produção de sedas, cobertores e edredons não suportou a abertura do mercado brasileiro na década de 1990 e a chegada dos produtos importados. Contribuiu também para os problemas da empresa a manutenção de uma administração familiar e demora na modernização do parque fabril. Em 2006, a empresa declarou falência. À época, tinha apenas 90 funcionários.