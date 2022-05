Internacional cede o empate ao Atlético-GO no fim e é vaiado no Beira-Rio

30/05/2022 | 22:07



O Internacional não consegue desencantar no Brasileirão. Nesta segunda-feira, o time gaúcho abriu o placar cedo e parecia caminhar firme para acabar com a série de quatro igualdades na competição. Mas acabou levando um gol na reta final, no Beira-Rio, e acabou vaiado após 1 a 1 com o Atlético-GO. O resultado poderia ser ainda pior não fosse noite inspirada de Daniel. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas nos 90 minutos.

Com o empate, o Internacional perdeu a chance de encostar no G-4 - grupo de classificação à Copa Libertadores - e é apenas o 12º colocado, com 11 pontos. Enquanto o Atlético-GO chegou aos sete e se mantém na zona de rebaixamento: é o 17º colocado. Um ponto atrás do Cuiabá (16º).

O lado positivo do empate, o quinto seguido no Brasileirão, é que o Internacional chegou a 12 jogos de invencibilidade na temporada, sendo dez deles sob o comando de Mano Menezes.

O Internacional começou a partida pressionando o Atlético-GO e abriu o placar cedo, logo aos 11 minutos. Alan Patrick recebeu bola no meio-campo e lançou o atacante Wanderson, que invadiu a área e chutou cruzado com a perna esquerda, bem no cantinho do goleiro Ronaldo.

Apesar da vantagem, o Internacional deu espaços e viu o Atlético-GO criar chances de empatar. Logo aos 15, o volante Gabriel Baralhas arriscou de fora da área e acertou o travessão do goleiro Daniel. No contra-ataque, aos 26, os gaúchos assustaram em finalização de Matheus Cadorini.

O Atlético-GO esteve melhor que o Internacional antes do intervalo e só não empatou pois o goleiro Daniel estava em noite inspirada. Aos 37, ele defendeu chute à queima-roupa do atacante Wellington Rato. Depois, aos 43, foi a vez do zagueiro Ramon Menezes chutar e parar no goleiro colorado.

No segundo tempo, o Atlético-GO seguiu melhor e o goleiro Daniel confirmou o protagonismo em campo. Aos 21 minutos, Churín recebeu dentro da área e tocou para Wellington Rato. O atacante chutou com a perna esquerda, a bola desviou em Rodrigo Dourado e Daniel mandou para escanteio, no reflexo.

De tanto insistir, os goianos chegaram ao empate aos 33 minutos. Léo Pereira recebeu no lado esquerdo e cruzou para o centroavante Churín cabecear no canto de Daniel. O atacante, com passagem pelo Grêmio em 2021, não marcava há mais de um ano, encerrando assim um longo e indigesto jejum.

A reta final da partida foi movimentada, com o Internacional partindo para o tudo ou nada e o Atlético-GO organizado querendo a vitória. E a virada dos goianos quase veio aos 42 minutos, num cabeceio de Marlon Freitas em que Bruno Méndez tirou a bola em cima da linha, mantendo o empate no placar. As vaias acabaram inevitáveis.

O Internacional volta a campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Atlético-GO, no sábado, recebe o Corinthians, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 ATLÉTICO-GO

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez e Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson e Alan Patrick (David); Carlos de Pena (Pedro Henrique), Wanderson (Wesley Moraes) e Matheus Cadorini (Taison). Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho (Edson Fernando); Wellington Rato, Airton (Léo Pereira) e Churín. Técnico: Jorginho Campos.

GOLS - Wanderson, aos 11 minutos do primeiro tempo; Churín, aos 33 do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique (Internacional); Hayner e Jorginho (Atlético-GO).

PÚBLICO - 9.346 pagantes (11.050 total).

RENDA - R$ 470.888,00.

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).