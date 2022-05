Prevenir, o melhor remédio

Do Diário do Grande ABC



30/05/2022



São louváveis os esforços dos gestores municipais em reforçar a saúde preventiva, exatamente como faz Santo André com a proposta de reajustar o piso salarial da categoria e de contratar outros 55 agentes comunitários para fortalecer o time de profissionais que atuam para impedir que os cidadãos adoeçam. Há ditado que afirma ser mais fácil prevenir do que remediar. Estudos seriíssimos mostram que também sai muito mais barato para os cofres públicos, além de ser muito mais eficiente.



A Prefeitura andreense já iniciou o processo para reajustar o salário dos 215 ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) que atuam em 23 unidades de saúde do município. Nos próximos meses, o vencimento dos servidores passará de R$ 1.400 para R$ 2.424. Em outra ação que visa fortalecer a rede de prevenção, a administração abriu edital para contratar outros 55 profissionais do setor, o que significa aumentar em 25% o número de funcionários da área. Santo André está no caminho certo.



Estatísticas da OMS (Organização Mundial da Saúde), divulgadas no ano passado, quantificaram a importância da medicina preventiva. Estudo da instituição concluiu que se os países de baixa e média rendas investissem US$ 1 por habitante na prevenção de doenças crônicas poderiam evitar a morte de 7 milhões de pessoas até 2030. Na cotação de ontem, como os leitores do Diário podem comprovar na seção de Economia, tratam-se de R$ 4,75 per capita. No caso do Brasil, que se encaixa no perfil, e seus 212,6 milhões de moradores, a quantia ultrapassaria um pouquinho o bilhão de reais em 12 meses – valor bastante razoável para se preservar tantas vidas.



E por medicina preventiva pode-se entender exatamente o serviço a que se dedicam os agentes comunitários de saúde, os profissionais ora valorizados pela administração de Santo André. Ponto para o prefeito Paulo Serra (PSDB), que mais uma vez demonstra ser um gestor à altura dos desafios de seu tempo. Os andreenses do futuro terão motivos para agradecer os investimentos atuais.