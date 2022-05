Mudanças na defesa do consumidor

Do Diário do Grande ABC



Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2766/2021, do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sobretudo no que se refere à fiscalização. A proposta encontra-se no plenário na Câmara. Uma das mudanças é no artigo 55, que passaria a estabelecer que, se o fornecedor for acusado em mais de um Estado ou município pelo mesmo fato gerador da infração, incumbirá ao sistema nacional ou estadual de defesa do consumidor resolver o conflito de competência, cabendo apenas uma sanção. Há preocupação de evitar que o agente seja punido duas vezes.



O artigo 56 também está alterado, para determinar que, dentre seu rol de sanções (multa, apreensão do produto, proibição de fabricar etc), apenas as consideradas gravíssimas podem ser aplicadas cumulativamente. O órgão fiscalizador deverá escolher a que melhor se adeque à preservação do mercado e dos direitos do consumidor. Hoje uma infração pode acarretar, simultaneamente, multa e proibição de fabricação do produto. A nova redação do artigo 56 também estabelece que, ressalvadas as infrações gravíssimas, os estabelecimentos não poderão ser autuados por ato infracional constatado na primeira visita da fiscalização, tendo por objetivo a readequação da conduta das empresas. É proposto, ainda, parágrafo que permite a substituição da multa por investimentos em infraestrutura, serviços, projetos ou ações para recomposição do bem jurídico lesado.



Também é alterado o artigo 57, quanto aos limites das multas. A base migra da Ufir, extinta em 2000, para o salário mínimo. As penalidades variam entre a metade deste até dez mil vezes o seu valor. Outra mudança é que, para fins da dosimetria da multa, o fornecedor será sempre considerado como a unidade autônoma do negócio fiscalizado, mesmo que pertença a algum grupo econômico. O propósito é evitar que a empresa seja autuada com valores exorbitantes, inerentes ao faturamento total do conglomerado que integra.



Pondera-se, portanto, que o PL sugere alterações capazes de contribuir para o fortalecimento das relações de consumo: de um lado, aplica de modo mais concreto o princípio da proporcionalidade, assegurando a punição adequada do fornecedor infrator; e, de outro, incentiva o desenvolvimento, aprendizado e aperfeiçoamento das atividades empresariais. A utilização de instrumentos sancionatórios de modo proporcional e motivado é garantia não do fornecedor, mas da própria sociedade.



Isabella Martinho Eid Magdesian é graduada e mestra em direito administrativo pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e advogada do De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados.



Bibliotecas

Desde 2008 está esse desmonte (São Bernardo fecha biblioteca, e moradores falam em desmonte). Começou com Luiz Marinho, do PT, e (Orlando) Morando (do PSDB) não reverteu. Poderia ter feito diferente, mas...

Ricardo Schneider

Virada Cultural

Claro! Uma cidade como São Paulo, com pontos de multidões espalhados por vários lugares da cidade, lógico que iria dar confusões e crimes de furtos e roubos. Queriam o quê (Após arrastões, Virada Cultural tem reforço policial e clima menos tenso)? Se as pessoas que foram se divertir se juntassem com os noias e ladrões, dessem as mãos e cantassem We Are The Word...

Edson Pupo

Paranapiacaba

Para incrementar o turismo da vila, por que a Prefeitura de Santo André em parceria com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não criam percurso de Rio Grande da Serra até Paranapiacaba nos fins de semana? O ideal seria utilizar uma maria-fumaça, como ocorre em muitas cidades turísticas no Brasil. Inclusive, Ribeirão Pires, por ser estância, poderia participar.

Antônio Knoll Filho

Santo André



Safra mais cara

Péssima notícia para a família brasileira, que já enfrenta muita dificuldade com seu combalido orçamento em razão do elevado índice de inflação no País: a próxima safra será a mais cara da história, já que, para produção de grãos, como soja e milho, o custo por hectare deve aumentar 50% e, em regiões como Mato Grasso e Paraná, entre 60% e 70%. Motivos já são conhecidos, como a insana guerra na Ucrânia, grande produtor de adubo, da crise energética e logística da China, onde se concentram fabricantes de defensivos etc. Como não se vê no horizonte o fim do conflito, e menos ainda a normalização na entrega desses insumos, assim como outros setores estão sendo prejudicados pelos efeitos da pandemia, aqui no Brasil dias difíceis teremos pela frente! Principalmente para colocar comida na mesa dos mais de 50 milhões de brasileiros pobres, devido à provável piora da inflação e da quase estagnada economia.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Vai mesmo sair – 1

As boas empresas multinacionais saindo fora do Grande ABC e na região só sobra subempregos do comércio (Toyota reitera encerramento das atividades em São Bernardo).

Rick Silva

Vai mesmo sair – 2

Se fosse sair do País, iriam pôr a culpa em Bolsonaro, mas como só vai mudar de cidade, pode ser a culpa do prefeito, governador e principalmente do sindicato.

Eduardo Jorge Nahum

Vai mesmo sair – 3

Não existem políticas necessárias e favoráveis à manutenção de empresas em seus locais de origem. Esse tipo de negociação por autoridades públicas é coisa para inglês ver.

Beto Cesar

Vai mesmo sair – 4

Isso que dá não fazer reformas, privatizações, reduções de impostos e ficar pagando regalias para servidores públicos e políticos.

Henrique Souza

Digital

Lula teve surto de honestidade. Fará ‘caravana digital’, para evitar gastos e não se expor publicamente, ao invés de viagens com suas inerentes despesas. Provavelmente pesou na consciência. Parece que ele vai economizar e, doar à petroleira, os R$ 470 milhões recebidos do fundo eleitoral pelo PT (devolver pedacinho do rombo na Petrobras). Será claro atestado de honestidade do homem mais virtuoso do Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)