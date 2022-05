Lira fala em 'apertar o governo' para criar subsídio a preço dos combustíveis

30/05/2022 | 21:05



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 30, que vai "apertar o governo" nesta semana para que seja concedido subsídio federal como forma de reduzir os impactos do aumento no preço dos combustíveis.

"Vamos apertar o governo para que ele faça ou não o subsídio. É importante, todo mundo está fazendo, todas as petrolíferas públicas ou privadas estão fazendo. Os governos dos países mais avançados dão subsídios para (evitar) a alta dos combustíveis", afirmou em entrevista exibida pela Record News nesta noite. Lira disse ainda que o Congresso tem tentado sensibilizar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se mostra refratário à ideia do subsídio.

Na última quarta, 26, o presidente da Câmara defendeu a criação de um auxílio para que caminhoneiros arquem com os reajustes do óleo diesel. O Congresso tem feito uma espécie de "levante" contra aumentos de preços e tem o apoio do governo, num momento em que o efeito da alta da inflação nas chances de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) preocupa o comitê de campanha do presidente.

Na semana passada, a Câmara aprovou um projeto que estabelece teto de 17% para o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, gás natural, querosene de aviação, transporte coletivo e telecomunicações.

"O foco do Congresso e da Câmara é combater essa inflação que machuca a todos os brasileiros", também disse Lira na entrevista.