Cilic arrasa com Medvedev em Roland Garros e adia sonho de russo voltar ao topo

30/05/2022 | 18:18



O último jogo do dia em Roland Garros reservou uma revanche de 2021 do US Open entre Marin Cilic e Andrii Medvedev. E o croata se vingou do russo de maneira arrasadora, vencendo por 3 a 0 e impedido o oponente de seguir na luta pela volta à liderança do ranking da ATP.

Cilic vencia por 2 sets a 0 naquele Grand Slam dos EUA quando sofreu um apagão e acabou levando incrível virada após quatro horas de jogo. Pelas oitavas do torneio francês, com jogo bastante agressivo nesta segunda-feira, fez 6/2, 6/3 e 6/2 em somente 1 hora e 47 minutos.

"Foi uma das melhores partidas da minha carreira, do início ao fim", festejou Cilic. Os braços erguidos, o sorriso no rosto e a língua de fora em tom de brincadeira mostraram o tamanho de sua felicidade após a partida.

O jogo na quadra Philippe-Chartier tinha gosto especial para Cilic. Nas três vezes em que Medvedev esteve do outro lado da quadra, foi batido em ambas. A última, na Copa Davis. Acabar com a freguesia era questão de honra.

E assim o fez. Foram cinco serviços quebrados do russo e nenhum breakpoint cedido em uma apresentação segura. No segundo match point, o croata festejou pela primeira vez derrubar o número 2 do mundo.

Como apenas o título garantiria Medvedev no todo do ranking novamente, o russo lamenta mais uma oportunidade de desbancar Novak Djokovic desperdiçada. Ele vinha de lesão e pouco se preparou, o que deve ser levado em consideração também. Mesmo assim, havia vencido seus três compromissos em Roland Garros por 3 a 0. Contra o cabeça de chave 23 não teve chances.