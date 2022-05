Toyota reitera encerramento das atividades em São Bernardo

Nilton Valentim



30/05/2022 | 16:57



A Toyota reiterou nesta segunda-feira (30) que irá encerrar as atividades na unidade de São Bernardo, transferindo as atividades para as fábricas de Sorocaba, Porto Feliz e Itapetininga, todas no Interior de São Paulo. Na última semana o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), se reuniu com o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, para tentar manter a empresa na cidade.

A nota divulgada pela multinacional informa que “em conversa com diferentes partes interessadas, para avançar na transferência da unidade de São Bernardo para o Interior do Estado de São Paulo, reiterou que os planos iniciais permanecem e devem ser concluídos até novembro do próximo ano”.

No dia 5 de abril a Toyota do Brasil manifestou publicamente a intenção de reorganizar a sua operação. Na mesma ocasião a Toyota reforçou o compromisso de manter 100% dos empregos da fábrica de São Bernardo nas cidades do Interior onde está instalada - Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz - com vistas a aumentar sua competitividade frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País.

No melhor espírito Toyota de contribuição com a sociedade onde está inserida, a empresa concordou também em discutir alternativas para o espaço onde está localizada a unidade fabril da empresa.

Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, continua a afirmar que “a decisão tornará a empresa mais competitiva e faz parte de um plano mais amplo, que envolveu a criação de um terceiro turno de produção em Sorocaba (produção de Etios, Yaris e Corolla Cross), investimento adicional na operação de Indaiatuba (fábrica do Corolla sedã) e exportação de motores para a América do Norte”.