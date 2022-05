Virginia Fonseca comemora primeiro ano de vida da filha: Um ano do melhor dia da minha vida

30/05/2022 | 16:10



Feliz aniversário, Maria Alice! Nesta segunda-feira, dia 30, a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou um ano de idade. E, como você já sabe, a pequena vai comemorar seu primeiro ano de vida com uma linda festa com o tema O Mundo da Tutti-Frutti. Nesta ocasião tão importante, a mamãe babona aproveitou para fazer uma linda homenagem para a pequena. Na legenda, ela escreveu:

Um ano da Tutti. Passou tão rápido, um ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo!!! Eu não sei explicar o meu sentimento no dia de hoje, Maria você é tão especial pra mim e estar comemorando sua vida é minha maior felicidade!!! Eu te desejo as melhores coisas do mundo, muita saúde, felicidade, que Deus te abençoe e ilumine seus caminhos SEMPRE!! Eu vou estar SEMPRE aqui ao seu lado, até quando Deus me permitir, te acompanhando em cada etapa, torcendo por você e aprendendo diariamente como ser minha melhor versão pra você, minha filha!! Saiba que você mudou minha vida completamente e eu sou MUITO grata a Deus por ter me dado você, sem dúvidas meu melhor presente. Seu primeiro um ano de idade e eu estou muito empolgada com isso, eu te amo MUITO, um amor que dói e saiba que a mamãe sempre fará o possível e impossível pra te ver bem e feliz, você é minha vida Maria!!! VIVA SEU DIA, VIVA UM ANO!!!!! Que Deus esteja sempre conosco.

Zé Felipe também não ficou de fora! Ele usou seus Stories e postou uma foto de Maria Alice.

Um aninho do amor da vida do papai. Que Deus te abençoe muito minha filha, muita saúde. Seu pai tá aqui sempre pra tudo. Eu te amo demais, escreveu.

E não para por aí! Além dos papais, Poliana Rocha, esposa de Leonardo e vovó da pequena, também fez uma linda homenagem para Maria Alice:

Não há como não ter o coração cheio de alegria no dia de hoje, minha netinha linda, hoje comemora um aninho de vida! Você foi um presente belíssimo que Deus colocou no caminho da nossa família e, por esta dádiva, vou ser sempre muito grata. Espero que você tenha um aniversário maravilhoso e que sinta todo o amor que eu tenho por você?Parabéns pelo seu dia, Maria Alice!!!!! Saúde, bençãos e muita proteção de DEUS!!!!! Te amamos muito!!!!