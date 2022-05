Cruzeiro anuncia campeão olímpico Lucão como reforço para a próxima temporada

30/05/2022 | 15:57



Campeão da Superliga de Vôlei Masculino no início deste mês, o Sada Cruzeiro terá o medalhista olímpico Lucão em seu elenco para a temporada 2022/2023. O central de 2,10m foi anunciado pela equipe mineira nesta segunda-feira e deve se apresentar quando retornar da disputa da Liga das Nações, competição na qual buscará o bicampeonato junto com a seleção brasileira, a partir do dia 8 de junho.

Aos 36 anos, Lucão chega ao Cruzeiro depois de jogar temporada a passada pelo Vôlei Renata, que foi eliminado nas quartas de final da Superliga pelo Sesi, time batido pelos cruzeirenses na semi. Hexacampeão da principal divisão do voleibol brasileiro, o gaúcho espera aumentar a lista de conquistas.

"Pra mim é um sonho que eu consegui realizar. Conheço bastante o grupo, tenho grandes amigos no time, grandes jogadores com quem já conquistei muito na seleção brasileira, e eu tenho certeza que vai ser uma adaptação tranquila, onde vou me sentir bem feliz, pra representar a camisa do Sada Cruzeiro. É o time mais vitorioso na história do voleibol brasileiro e, poder vestir essa camisa e jogar ao lado desses caras, que são fantásticos no voleibol, pra mim será uma honra", disse.

Lucão conquistou três dos seus títulos de Superliga enquanto vestia a camisa do Cimed Florianópolis. Depois ganhou mais um com o RJX e outros dois com o Funvic Taubaté. Na época em que jogou no Modena, venceu um Campeonato Italiano e uma Copa Itália. Também tem passagens por Sesi-SP, Vôlei Futuro e Ulbra.

Jogando pela seleção brasileira, o central tem um ouro olímpico, conquistado em 2016, no Rio, e uma prata na Olimpíada de Londres, em 2012. Venceu, ainda, seis edições da Liga Mundial, antes de a competição ser substituída pela Liga das Nações, também na lista de conquistas de Lucão e seus companheiros de seleção.