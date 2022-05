Redação

Do Rota de Férias



30/05/2022 | 15:55



A lista de hotéis mais românticos do Brasil têm como grande destaque o Hotel Valle D’Incanto, que lidera a seleção mundial do Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio criado a partir das avaliações dos usuários do site TripAdvisor.

Inspirado na Toscana e com uma série de mordomias disponíveis a quem viaja a dois, o hotel localizado em Gramado foi classificado, além de tudo, como o segundo melhor do Brasil.

Em segundo lugar aparece o L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão. O pódio é completado pelo Hotel Colline de France, que também fica em Gramado e foi eleito o segundo melhor hotel do mundo na categoria geral em 2022.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Os 25 hotéis mais românticos do Brasil

Divulgação Spa do Hotel Valle D’Incanto, o hotel mais romântico do Brasil

Confira a lista dos 25 hotéis mais românticos do Brasil de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022. Clique nos nomes para saber mais detalhes e fazer reservas.

Os 15 hotéis mais românticos do mundo

Veja também quais são os hotéis mais românticos do mundo segundo o Travellers’ Choice Awards 2022: