Harry Styles e Olivia Wilde estão mais sérios que nunca

30/05/2022 | 15:10



De acordo com informações de uma fonte da revista americana PEOPLE, após um ano e meio juntos o cantor Harry Styles e Olivia Wilde, 38 anos de idade, estão mais sérios que nunca. O ator e cantor de 28 anos de idade e a atriz se conheceram durante as gravações do próximo filme em que o artista aparecerá e que ela dirigiu, Don´t Worry Darling. Lembrando que o casal foi visto junto pela primeira vez durante um casamento em janeiro de 2021.

Em meio a dificuldades de agenda o casal está encontrando maneiras de fazer as coisas funcionarem. Segundo a fonte, o que pode ter parecido uma aventura inicialmente, agora é um relacionamento comprometido. Harry está muito apaixonado. Olivia trouxe muito à tona seu lado romântico. Ele também tem um tremendo respeito por ela quando se trata de trabalho. Ele adoraria trabalhar com ela novamente. Ambos apoiam a carreira um do outro.

No início do mês de maio Harry foi questionado, em entrevista com Howard Stern para o programa SiriusXM, sobre como foi se apaixonar em um set de filmagem e sobre sua relação com Wilde, o cantor apenas elogiou o trabalho como diretora de Olivia.

Atuar é muito desconfortável às vezes. Acho que você tem que confiar muito. Ser capaz de confiar em seu diretor é um presente.

Durante a apresentação do trailer do filme Don´t Worry Darling, no CinemaCon, a diretora elogiou ética de trabalho do cantor. A atriz comentou sobre como o projeto foi ambicioso e a performance de Styles foi uma verdadeira revelação.

O casal está agora na Inglaterra, enquanto Harry se prepara para a turnê de seu novo álbum, Harry's House. Sobre passar um tempo juntos no país, uma fonte disse à PEOPLE que os dois estão gostando, pois as pessoas respeitam sua privacidade. Para Wilde há mais um motivo para gostar desse tempo na Inglaterra, seu ex-noivo Jason Sudeikis está morando em Londres com seus filhos, Otis e Daisy, de oito anos de idade e cinco anos de idade.