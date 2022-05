Projeto “Mulheres do Butantan” promove a participação feminina em cargos de gestão da instituição

Da Redação



30/05/2022 | 14:50



Gestoras e diretoras de diferentes áreas do instituto deram início ao projeto “Mulheres na Alta Gestão do Butantan”, que propõe ações voltadas para aumentar a participação feminina em cargos elevados e de liderança dentro da instituição. Um dos objetivos do grupo é combater os vieses cognitivos e pensamentos adquiridos que perpetuam a ilusão de que os homens são mais capazes que as mulheres no ambiente empresarial.

Com mais de 30% dos colaboradores liderados por mulheres e com participação feminina no conselho gestor é consenso em todos os níveis corporativos do Butantan que ainda há muito a ser feito no mundo empresarial em relação ao tema da equidade de gênero. Quando analisados os cargos decisórios mais altos, apenas um quarto dos gestores são mulheres – o que não reflete a proporção das demais posições do instituto.

Ainda assim, as gestoras do Butantan fazem reflexões sobre desafios do seu dia a dia, especialmente aqueles pautados pela diferença de gênero. Além disso, o grupo convida mulheres de destaque de outras empresas e áreas de atuação para ampliar ainda mais as discussões. As atividades não estão restritas às colaboradoras do Butantan, uma vez que o site do projeto é aberto (mulheresaltagestao.butantan.gov.br) para inspirar outras empresas e mulheres a levantarem a discussão em seus ambientes de trabalho.

O projeto está alinhado com os preceitos do movimento Women on Board, movimento global apoiado pela ONU Mulheres, que visa reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres em conselhos de administração ou conselhos consultivos, para demonstrar os benefícios desta diversidade ao mundo empresarial e à sociedade.

Já foram debatidos temas como a contribuição do Butantan como instituição para a qualificação e cooperação entre profissionais mulheres, questões ligadas à maternidade e ao mercado de trabalho, os resultados e a importância de aumentar o protagonismo feminino nas empresas, especialmente nos fóruns mais elevados de tomada de decisão, e a vida de brasileiras que foram pioneiras em seus campos de atuação e acabaram esquecidas pela história.

Desde o início das atividades, em fevereiro deste ano, o “Mulheres na Alta Gestão do Butantan” realizou quatro reuniões com participação da filósofa e professora do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, Maria Cecília dos Reis; com a então secretária de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen; a coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Natália Cunha; e também a pedagoga, pesquisadora e educadora social, membro da ONG REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano, Schuma Schumaher.