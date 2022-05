Mel Maia aposta em look ousado e exibe corpão em festa de aniversário

30/05/2022 | 14:10



Gente grande! Mel Maia pode ter atingido a maioridade no dia 3 de maio, mas a atriz só comemorou a ocasião no último domingo, dia 29. A festa aconteceu na Galeria Jardim, em Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro, e reuniu mais de 300 convidados. Para a ocasião, que aconteceu em um espaço ao ar livre, a atriz optou por um look ousado de linhas coloridas, que deixava o corpão à mostra.

A decoração ficou por conta da decoradora queridinha dos famosos Georgia Bianka, que organizou mais de cinco mil balões pelo ambiente. Já a mesa de docinhos estava recheada com mais de mil iguarias... e claro, o super bolo!

Nas redes sociais, Mel mostrou que se divertiu à beça com os amigos e a festa durou até o amanhecer do dia seguinte. Com muito churrasco, show de pagode e outras atrações, a atriz rebolou até o chão e tomou shots de bebidas alcoólicas para celebrar a maioridade.