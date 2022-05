Guia de compras: dicas para escolher um cartão microSD para jogar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/05/2022 | 13:55



Saber qual cartão de memória é indicado para a demanda de determinada tarefa, entender entender suas vantagens e seu desempenho são essenciais na hora de procurar o melhor produto. Isso é ainda mais importante quando o assunto é cartão microSD para jogar. Abaixo, conheça três pontos que você deve considerar ao comprar o acessório para seus dispositivos portáteis.

1. De olho na performance

Ao procurar o cartão microSD para jogar mais adequado, é importante consultar os requisitos necessários do dispositivo para obter as melhores experiências. Também vale entender os diferentes tipos de produto. O microSDHC, por exemplo, é ideal para aparelhos com 32 GB de armazenamento. Enquanto isso, o microSDXC é indicado para modelos com 64 GB de memória ou superior.

Alguns dispositivos de games portáteis podem exigir uma atualização do sistema para usar o cartão microSDXC no console e, para uma jogabilidade mais contínua, é recomendado um modelo de alta velocidade. As diretrizes podem incluir compatibilidade com UHS-I (Ultra High Speed Phase I) e velocidade de transferência 60–95 MB/s (quanto maior, melhor a experiência de jogo).

2. Atenção à capacidade de armazenamento

Este é certamente o tópico mais fácil, intuitivo e direto quando o assunto é cartão microSD para jogar, pois o valor indica o espaço de armazenamento. Logo, quanto maior o valor, mais espaço você terá. Aqui, a dica é buscar as maiores capacidades possíveis, pois o armazenamento nos dispositivos portáteis tende a ser mínimo. Alguns, inclusive, oferecem apenas 32 GB de memória interna. Com certos títulos pesando mais de 10 GB, você ficará rapidamente sem espaço e precisará de um cartão para salvar todos os games em um local seguro.

3. Busque qualidade

Ao procurar um cartão microSD para jogar, a qualidade deve estar na lista de requisitos para que seu equipamento tenha entrega e durabilidade. Cada produto da Lexar, por exemplo, passa por testes nos Laboratórios de Qualidade, que visam garantir desempenho, qualidade, compatibilidade e confiabilidade. Além dos testes de compatibilidade, os técnicos também testam a durabilidade dos produtos, submetendo-os a vários testes de vibração, temperatura, choque elétrico, impacto e resistência.