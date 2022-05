Catherine Zeta-Jones fala sobre a formatura de seu filho, Dylan: Meu menino, meu orgulho, minha alegria

30/05/2022 | 13:10



Segundo informações do jornal americano, Daily Mail, a atriz galesa Catherine Zeta-Jones, 52 anos de idade, mostrou sua alegria ao ver seu filho mais velho, Dylan de 21 anos de idade, se formando em ciências políticas, em Rhode Island pela Brown University.

Caso você não saiba, Dylan Douglas é o primeiro filho do casamento da atriz com Michael Douglas. A mãe orgulhosa postou em seu Instagram uma foto ao lado do filho, vestido com a tradicional beca e capelo de formatura. Na legenda da publicação, Catherine demonstra toda sua alegria com a conquista do filho:

Parabéns pela graduação ao meu menino, meu orgulho, minha alegria, Dylan. Eu estou inexplicavelmente orgulhosa de você e eu te amo além do que palavras.

Anteriormente, o jovem havia sido surpreendido pelo seu tio, irmão mais novo de Catherine em um jantar pré-graduação. O dublê preparou uma canção para o sobrinho e apresentou a homenagem enquanto o rapaz jantava com seu grupo de amigos. A atriz capturou o momento em vídeo e postou com a legenda:

Surpresa! Surpresa! Jantar pré-graduação onde meu filho Dylan viu seu tio, que veio de Gales especialmente para celebrar essa conquista. Foi difícil de manter esse segredo, mas valeu a pena.

Vale lembrar que a Universidade tem uma lista de famosos ex-alunos, como: Tracee Ellis Ross, Laura Linney, John Krasinski e a estela de Harry Potter, Emma Watson. Ano passado, Catherine postou em suas redes sociais uma foto de sua filha mais nova e Dylan durante uma visita feita a ele no campus da Universidade. Carys, de 19 anos de idade, a caçula da artista e também de Michael Douglas, se formou no ensino médio em 2021, espera-se que ela siga os passos do irmão mais velho e entre na Brown University.