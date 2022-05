Amber Heard se mudará para o meio do deserto após o fim do caso com Johnny Depp

30/05/2022 | 13:10



Merecido descanso! Após o fim do julgamento de seis semanas contra seu ex-marido, Johnny Depp, a atriz Amber Heard planeja se mudar, com sua filhinha, Oonagh, de um ano de idade, para bem longe do caos da cidade grande e se livrar de todo o estresse que o caso lhe causou.

Segundo informações do jornal Mirror, que conversou com uma fonte próxima da atriz, ela vai morar em uma mansão de três quartos, avaliada em quase cinco milhões de reais localizada na pequena cidade de Joshua Tree, nos Estados Unidos, que fica 205 quilômetros de Los Angeles. O contato afirmou:

Amber adora passar o tempo no deserto. É o único lugar onde ela pode ficar longe de tudo. Ela está realmente conectada com a comunidade artística de lá e sente que encontra uma verdadeira fuga.

Como você já leu aqui no ESTRELANDO, o veredicto do julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard foi prorrogado para o próximo dia 31. Na última semana, a atriz disse que se sentiu humilhada e encarou inúmeras ameaças de morte após testemunhar contra o ex-marido.

Talvez seja fácil se esquecer, mas eu sou um ser humano, ela declarou.

Por outro lado, Johnny Depp parece ter encontrado outra forma de se livrar do estresse que o julgamento lhe trouxe também. O ator aproveitou a pausa para viajar à Inglaterra e tocar em um show.

Em uma aparição surpresa durante a apresentação de Jeff Beck, Johnny se juntou ao artista para cantarem a música Isolation, remake feito em 2020. A dupla ainda apresentou covers de What's Going On de Marvin Gaye e Little Wing de Jimi Hendrix.

Depp além de ser um ator notável, também é um incrível guitarrista, membro da banda Hollywood Vampires ao lado de Alice Cooper e Joe Perry.