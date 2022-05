Rogério e Baronesa falam sobre saída do Power Couple Brasil: - Eu não me arrependo de nada que eu fiz

30/05/2022 | 13:10



Rogério e Baronesa saíram do Power Couple Brasil após uma confusão generalizada tomar conta da mansão. Durante a briga com Cartolouco, o pai de MC Gui perdeu a cabeça e acabou infringindo uma das regras do jogo. Após a desistência, o famoso revelou que se exaltou quando o colega de confinamento falou de seu filho, que morreu aos 17 anos de idade. Já fora da casa, o casal participou do Domingo Espetacular e comentou o ocorrido.

- Arrependimento de ter desistido do programa, não. Porque lá estava muito difícil, declarou Baronesa.

Em seguida, Rogério disparou que não se arrepende de suas ações.

- Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Pelos meus filhos, eu vou matar e eu vou morrer até o fim. Independente de o meu filho não estar mais aqui, é uma ferida muito grande que nunca vai cicatrizar.

Os dois haviam acabado de escapar de uma eliminação quando a treta começou. Por decisão do público, eles ganharam mais uma semana de permanência no reality, mas não puderam comemorar. Segundo baronesa, eles foram recebidos por alfinetadas de Cartolouco.

- Nem comemorar a nossa volta da DR a gente conseguiu. Quando nós chegamos, ele já começou a nos atacar. Eu estava vendo o momento de o Matheus se descontrolar, ir para cima do Hadballa de tanto absurdo que ele estava ouvindo e ali ia sair uma coisa horrível. Podia sair uma tragédia. E aí não conseguimos nem ouvir a Adriane Galisteu no ao vicvo que ela queria finalizar o programa, dar parabéns e acabou generalizando duas brigas horríveis dentro da casa.

Em seguida, o marido completou:

- Eu ainda fui para fora da casa, eu já estava decidido a ir embora. Eu não tinha mais condições mental, não tinha mais condições de estar dentro daquele reality.

Enquanto Rogério brigava com Cartolouco, a esposa estava no quarto ouvindo de longe a parte mais violenta da confusão.

- A casa toda estava numa euforia danada, a produção trancou a gente no quarto e o Rogério estava lá com o pessoal acalmando ele. Soltaram o Rogério para ir me buscar, conversar comigo, me acalmar e o Cartolouco xingando ele, a Gabi também e mencionou o nome do meu filho que faleceu, contou a mãe de MC Gui.

Segundo ela, o jornalista teria mencionado Gustavo, filho do casal que faleceu por parada cardíaca. O Domingo Espetacular noticiou que na época um laudo revelou que o jovem teve uma overdose de cocaína. MC Gui era dois anos mais novo que o irmão.

- É por isso que o seu filho está onde ele está, porque vocês não prestam.

No dia do confinamento no reality, completaram oito anos da perda.

- Ele mexeu dentro de uma ferida minha, que não tem como eu me controlar. É uma coisa que me dói muito, a cada ano que passa vai me doendo cada vez mais a perda dele. A hora que ele falou aquilo, eu fiquei cego. [...] Era o meu sonho, tudo que eu mais queria era estar ali dentro.

No entanto, a suposta fala não foi captada nem pelos microfones e nem pelas câmeras do programa. A equipe jurídica de Cartolouco afirmou que está trabalhando com a situação.