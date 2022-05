Vila da Mônica Gramado será inaugurado em outubro

Redação

Do Rota de Férias



30/05/2022 | 12:55



Em outubro, a turminha mais amada do Brasil irá chegar à Serra Gaúcha, com a inauguração do Vila da Mônica Gramado. Inspirado nos personagens criados pelo cartunista Mauricio de Sousa, o parque temático terá cerca de 30 atrações para crianças e adultos.

Vila da Mônica Gramado

A Vila da Mônica Gramado pretende estimular brincadeiras interativas. Entre as atrações já anunciadas, é possível citar a Calçada da Fama, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão e do Luca, além dos encontros com toda a turminha.

Os visitantes também poderão desfrutar de espaços como praça de alimentação, que terá opções como pizzaria, hamburgueria e frutaria.

Ingressos já estão à venda

O www.viladamonica.com.br oferece um conteúdo exclusivo e muita interação para os fãs da Turma da Mônica. Além disso, já é possível adquirir ingressos por meio da plataforma e garantir antecipadamente o passaporte para diversão.

Até a inauguração, os preços serão promocionais e com lote especial, que dará direito a uma pelúcia oficial do coelhinho Sansão.

