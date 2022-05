Fio, wireless ou Bluetooth: vantagens que cada conexão oferece aos headsets

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/05/2022 | 12:55



Os headsets se tornaram aliados de pessoas que precisam do equipamento para trabalhar, estudar ou se divertir. Com tantas opções no mercado, no entanto, muitas vezes o grande desafio é encontrar um modelo que melhor atende às necessidades de cada um, seja pelo tamanho, seja pela potência, pelo visual ou muito mais. Para quem tem dúvida, a HyperX lista os diferenciais de cada tipo de conexão e explica as vantagens que oferecem aos usuários.

Headset com fio

Muitas vezes a tecnologia mais simples é também a mais confiável e a mais prática para o dia a dia. No caso dos headsets tradicionais, com fio, a capacidade de se conectar diretamente ao aparelho ou controle por meio de uma entrada de 3,5 mm ou conector USB pode proporcionar uma clareza de áudio maior e mais rápida, sem a necessidade de adaptadores ou softwares para ganho de qualidade sonora.

Além disso, outra vantagem pode ser a resposta de frequência, já que em equipamentos sem fio o áudio precisa ser compactado e determinadas frequências nos extremos da escala podem ser comprimidas. Assim, os fones com fio tendem a produzir uma faixa mais ampla de graves e agudos do que os outros tipos.

De modo geral, o headset com fio é a melhor escolha para quem joga, trabalha ou estuda sem precisar sair do lugar durante as atividades.

Headset wireless

Aqui, a maior vantagem é a liberdade de não precisar se plugar a outro equipamento. Hoje, a maioria dos headsets wireless mais populares do mercado transmitem informações de áudio por RF (radiofrequência), usando a banda de 2.4 GHz, e essa característica funciona muito bem com os jogos, já que oferece alta velocidade de transmissão de dados e uma faixa de transmissão sólida. Além disso, a banda permite uma conexão permanente mesmo distante do receptor, uma vez que são baixas o suficiente para penetrar em objetos sólidos sem afetar a conexão.

Para quem trabalha, estuda ou gosta de assistir a filmes e séries, é uma excelente alternativa, já que pequenos atrasos no tempo de transmissão e menores respostas de frequência não devem ter grande impacto na experiência. Os aparelhos wireless utilizam um transceptor, como um dongle de áudio sem fio USB que deve ser plugado no PC, notebook, console ou mobile para se conectar automaticamente com o headset.

Headset com Bluetooth

Assim como o modelo wireless, o headset habilitado com a tecnologia Bluetooth tem como vantagem a liberdade de

movimentação, mas não oferece um alcance tão bom quanto o de um modelo sem fio com frequência de 2.4 GHz. Em contrapartida, nessa mesma comparação, se destaca por não precisar de um dongle, o que facilita o emparelhamento com uma variedade maior de aparelhos e proporciona grande conforto.

Para atividades ao ar livre, com grande movimentação e mais praticidade, os modelos Bluetooth são ótimas escolhas.

Além disso, muitos modelos são híbridos e vem com um cabo, que pode ser usado de acordo com as necessidades do consumidor.