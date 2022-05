'Minha história com o Bayern de Munique acabou', diz Lewandoswki

30/05/2022 | 12:31



Sem usar meias palavras e sem esquivar de perguntas, o atacante Robert Lewandoswki se despediu do Bayern de Munique nesta segunda-feira. O jogador polonês afirmou que sua "história" com o clube alemão "acabou". Mas não informou qual será o seu destino para a próxima temporada europeia.

"Uma coisa é certa: minha história com o Bayern de Munique acabou e, depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, eu não consigo imaginar uma boa colaboração entre as partes no futuro. Tenho consciência de que a transferência será a melhor solução para ambos os lados", declarou o atacante.

Lewandoswki, alvo de rumores sobre possível transferência para o Barcelona, ainda tem mais um ano de contrato com o clube alemão. "Acredito que o Bayern não vai impedir de sair apenas porque tem o poder para tanto", afirmou o jogador, em entrevista coletiva da seleção da Polônia, dois dias antes do jogo contra o País de Gales, pela Liga das Nações da Uefa.

A saída de Lewandoswki vem sendo especulada com força nos últimos meses. O próprio jogador já havia colocado em dúvida sua permanência no clube em entrevistas recentes. Ao mesmo tempo, seu empresário, Pini Zahavi, vinha dando declarações sobre uma possível negociação com o Barcelona, que ainda busca um jogador de referência para a equipe desde a saída de Lionel Messi ao fim da temporada retrasada.

O agente já afirmou publicamente que a negociação com o time espanhol envolve um contrato de três anos. Mas que o acerto está sendo barrado pela diretoria do Bayern, insatisfeita com a saída do artilheiro. O clube insiste que o jogador deve cumprir seu contrato até o fim, sem ceder brechas para transferências.

Lewandoswki é um dos maiores artilheiros da história recente do futebol europeu. No Campeonato Alemão, foram 312 gols em 384 partidas, tanto pelo Bayern quanto pelo Borussia Dortmund, seu time anterior.

Na última temporada, o atacante anotou 35 gols em 34 partidas e se tornou artilheiro do Alemão pela quinta temporada consecutiva, e a sétima no geral. No ano passado, ele fez história ao quebrar o recorde de gols em apenas uma edição do Alemão, com 41 gols.