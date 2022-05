Sobe para 87 o número de mortos por chuvas no Recife; 56 estão desaparecidos

30/05/2022 | 12:28



Subiu para 87 o número de vítimas fatais das chuvas no Recife, de acordo com atualização realizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 30. Três corpos foram localizados no bairro de Jardim Monte Verde, na divisa da capital pernambucana com o município de Jaboatão dos Guararapes. Ao menos 21 pessoas continuam desaparecidas entre os escombros nesta localidade. No total, a Defesa Civil informa que há 56 desaparecidos em toda a região afetada.

As buscas seguem ocorrendo em diferentes áreas consideradas críticas, como Zumbi do Pacheco e na comunidade Bola de Ouro, em Jaboatão. Em Camaragibe, a busca é por duas pessoas na região central da cidade. Já na capital pernambucana, as buscas estão sendo realizadas em Guabiraba e no bairro do Barro, onde seis vítimas ainda não foram localizadas.

As chuvas na região, que vêm causando estragos e mortes nos últimos dias, já somam mais de 70% do volume previsto para todo o mês de maio. Mais de 32 mil famílias moram em áreas de risco de deslizamentos somente em Recife e foram orientadas a procurarem um local seguro. Mais de 3.957 pessoas estão desabrigadas e 533, desalojadas.

Além dos deslizamentos, uma parte do muro do aeroporto da capital também desabou e dezenas de locais ficaram alagados na região metropolitana de Recife. A Defesa Civil de Recife recebeu 274 chamados de moradores na madrugada do sábado, 28, com pedidos de vistorias e de colocação de lona plástica para proteger das chuvas.

O sistema de transporte público e o comércio da Grande Recife também foi afetado. No final de semana, linhas de ônibus e metrô ficaram paralisados, e lojas e shoppings não abriram. O Corpo de Bombeiros recomendou que a população evite sair de casa em caso de precipitações mais fortes e busque locais seguros.