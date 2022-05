Jessica Ellen é a primeira participante grávida do Dança dos Famosos; entenda!

30/05/2022 | 12:11



Arrasou nos palcos! A atriz Jessica Ellen está grávida pela primeira vez e contou, no último episódio do quadro Dança dos Famosos, que descobriu sobre a gestação durante os ensaios da semana do funk.

Eu descobri na semana do funk. E a gente ainda tinha que fazer alguns exames e não podia falar ainda, confirmar. E depois que a médica liberou, eu falei: agora a gente tem que contar. Eu liguei para o diretor desesperada! Meu Deus, eu fiz aquelas piruetas! Eu já estava grávida e não sabia. Mas está tudo certo! A médica liberou, eu estou bem, estou plena.

Antes da dança, Jessica se emocionou com a declaração do noivo, Dan Ferreira. O casal está juntos há três anos e procurando um apartamento para morarem juntos, o ator não poupou elogios para o empenho e dedicação da noiva em se expressar nas artes:

Tenho certeza que essa dedicação e esse amor já se traduzem na mãe que você é, nessa criança que a gente está esperando, para a família que a gente está construindo junto.

Tatá Werneck se emocionou!

No júri, a atriz e humorista Tatá Werneck ficou emocionada com a dança da colega, e contou que se sente orgulhosa em mostrar para sua filha, Clara Maria, que trabalhou no Lady Night enquanto estava grávida:

Vai ser lindo você mostrar para o seu bebê o quanto vocês flutuaram aqui, hoje, juntos.

Jessica também se emocionou e disse que estava com medo de continuar no programa, mas garantiu que está bem para continuar.

