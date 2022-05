Ribeirão Pires entrega 158 títulos de posse e finaliza regularização do Porto das Dunas

Da Redação



30/05/2022 | 12:09



Ribeirão Pires entregou na manhã deste domingo (29), 158 títulos de posse para os moradores do Porto das Dunas, em evento realizado no Buffet Vale Encantado. A regularização aconteceu em uma parceria entre o programa municipal “A Casa É Minha” e o estadual “Cidade Legal”. Juntos, os dois programas já regularizaram 385 propriedades em cerca de nove meses.

Marcaram presença na ação o prefeito Clovis Volpi (PL), o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), a secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza Araújo, além dos secretários Anderson Grecco (SEJEL), Audrei Rocha (Saúde), Rosi de Marco (SECULT), Marli Silva (SDER), a primeira dama Lígia Volpi, entre outras autoridades.

O prefeito Clovis Volpi falou sobre o sentimento envolvido nesse momento. “A felicidade de ter uma escritura na mão é indescritível. Eu vivi isso quando, no passado, o meu pai conseguiu o documento da nossa casa", disse complementando que esse trabalho vai prosseguir. "Os moradores de outras regiões que ainda não estão regulares podem acreditar que nós vamos solucionar de vez esse problema", concluiu.

“O Porto das Dunas há mais de 30 anos estava na fila de espera e unindo esforços com o governo do Estado, finalmente, conseguimos regularizar a área. Muito em breve entregaremos mais 200 matrículas no Jardim Serrano”, disse a secretária Andreza.

Moradora do Porto das Dunas há muitos anos, Alaíde Gomes do Santos, se emocionou após receber o título de propriedade das mãos do prefeito. “Isso aqui é uma alegria. Há 32 anos que eu lutava por isso. A nossa casa, que construímos tijolinho, agora podemos dizer que é nossa de vez”, falou apontando para a escritura que estava em sua mão.