Dia dos Namorados: Shopee lança campanha com R$ 5 milhões em cupons de desconto

Da Redação

Do 33Giga



30/05/2022 | 11:55



A Shopee promove a campanha 12.6 Dia dos Namorados, que ocorrerá até 13 de junho com guia especial de presentes, ofertas e cupons adicionais. Como de costume, o e-commerce realizará promoções por dias e tipos de produtos – a página principal é a https://shopee.com.br/m/dia-dos-namorados.

Em 6 de junho, 12.6 Dia dos Namorados será com foco nos produtos das grandes marcas da seção Shopee Oficial. Haverá cupom de frete grátis sem mínimo de compra e descontos de até 70% para as lojas desta página.

Já no dia 12 de junho, 12.6 Dia dos Namorados principal momento da campanha, os consumidores poderão aproveitar cupons de frete grátis com mínimo de compra de R$ 10, além de R$ 5 milhões em vouchers de descontos.

Guia de presentes

A Shopee preparou uma página especial com dicas de presentes para diferentes tipos de casais (Geek, que ama sair, fitness, caseiro e viajante) e solteiros, além de coleções por faixa de preço (desde lembrancinhas até R$ 100) e outra de opções customizáveis.

No ar desde 23 de maio, no primeiro dia da ação, o marketplace ofereceu cupons adicionais de frete grátis com mínimo de compra e ofertas de até 50% de desconto, além de cupons de R$ 20 OFF.

Dia de Shopee Oficial – 6 de junho

Para celebrar a data dupla, a seção Shopee Oficial, com grandes marcas como L’Óreal, Crocs, Casa e Video, Multilaser (loja MMplace), Apple (via Mobcom, revendedora autorizada da marca), Motorola, Heineken, Lovito entre outras, terá frete grátis sem valor mínimo e produtos com até 70% off.

Além disso, continuam os benefícios oferecidos na página, como garantia de produtos oficiais da marca ou o dobro do valor de volta e prazo estendido de 30 dias para devolução e retorno.

Dia dos Namorados – 12 de junho

Nesse dia, os consumidores poderão aproveitar mais vouchers de frete grátis com mínimo de compra de R$ 10, além de R$ 5 milhões em cupons de descontos.