Ibovespa cai para a faixa de 111 mil pontos de olho em cenário político

30/05/2022 | 11:45



O Ibovespa sucumbiu há pouco aos 111 mil pontos e à desvalorização, apesar da alta acima de 1% das ações da Vale, que têm peso de quase 15,6% no indicador. Chama a atenção nesta segunda-feira, 30, o recuo de papéis de estatais, com destaque para os da Petrobras e do Banco do Brasil.

"Já se comentavam sobre a eleição deste ano, só que agora parece que o assunto começou a fazer preço, desde sexta-feira, e ganhou força hoje após mais outra", diz Rodrigo Natali, estrategista-chefe da Inv.

Ele cita a o levantamento Datafolha e o do FSB/BTG-Pactual, mostrando vantagem do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida à Presidência em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL). "Mais do que o temor em relação à privatização à não venda, tem o fato de que o Lula defende que a empresa não tem de dar lucro. O mesmo vale para banco do Brasil", afirma Natali.

Às 11h29, o Ibovespa cedia 0,46%, aos 111.5426,86 pontos, na mínima diária. Petrobras caía 3,27% (PN) e 3,20% (ON), enquanto BB cedia 3,37%; Elebrobras perdia 2,22% (PNB) e 1,50% (ON).

Mais cedo, noticias positivas da China permitiram um começo de semana em alta do Ibovespa. Bolsas europeias e asiáticas, além das commodities estão com valorização, refletindo mais reabertura da atividade e estímulos para a economia na China em meio ao surto de covid-19. No entanto, a liquidez tende a ser reduzida por causa do feriado do Memorial Day, que deixa alguns mercados fechados nos Estados Unidos. Além disso, gera volatilidade.

"Há uma percepção de reabertura com mais estímulos, que favorece crescimento e a busca por risco. Ao mesmo tempo, Europa e Estados Unidos dão sinais de que a retirada de estímulos será gradual, preservando a liquidez e reforçando a procura por risco", avalia o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, em comentário matinal a clientes e à imprensa.

Neste ambiente, o índice Bovespa voltou a transitar no nível dos 112 mil pontos. Na semana passada, ao longo do dia 26, o Ibovespa alcançou a máxima dos 112.101,51 pontos. Até o momento, foi aos 112.690,15 pontos (alta de 0,67%).

Se retomar o ritmo dos 112 mil pontos, "certamente isso pode possibilitar o índice de mirar acima do 113 mil, 114 mil pontos para garantir maior consistência", avalia o economista Álvaro Bandeira, também consultor de finanças, em análise. Na sexta-feira, o indicador fechou com valorização de 0,05%, aos 111.941,68 pontos. Entretanto, acrescenta Bandeira, o feriado americano deve levar à redução da liquidez nos mercados. Sem este referencial de preços, diz, a volatilidade não está descartada.

Em meio a sinais de demanda, o petróleo sobe, estendendo ganhos da semana passada, com o mercado à espera de uma definição sobre a proposta de embargo da União Europeia (UE) a importações de óleo russo e a reunião ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que ocorre na quinta-feira. Já o minério de ferro em Dalian subiu quase 3% e 1,16% no porto chinês de Qingdao, a US$ 135,78 a tonelada. Porém, só as ações da Vale sobem.

Segundo Bandeira, pesa o fato de o governo estar pressionando a companhia de tudo quanto é jeito para alterar a política de preços dos combustíveis. "Na sexta, caíram mais de 4% e hoje cedem mais de 3% PN. Com o Sachsida Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia, MME, há mais chance de se tentar algo", avalia.

Apesar da negativa do MME, Bandeira acrescenta ainda a preocupação do mercado em relação ao desabastecimento de diesel no País. "Estão tentando fazer o que não tem como fazer mudar política de preços. Isso demanda tempo. Evidentemente que haverá falta de combustíveis. O grande vendedor são os Estados Unidos, que acabam preferindo atender a Europa. Como os estoques aqui são para 38 dias, pode faltar, sim", estima.

Contudo, novas informações do gigante asiático ficam no radar. "As notícias de redução do números de casos de covid-19 na China e o abrandamento das restrições em grandes cidades impactam positivamente nos preços das commodities, ações e as moedas dos emergentes", cita a LCA Consultores.

Algumas metrópoles chinesas retomam atividades após um período de restrições ligadas à disseminação do coronavírus no país. Entre as cidades chinesas que tiveram regras flexibilizadas estão Pequim e Xangai. Na última, o governo municipal anunciou um plano de recuperação econômica para complementar a reabertura, segundo a mídia estatal.

Internamente, o mercado ficará de olho na participação do diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, em live, a partir do meio dia. As palavras do diretor serão acompanhadas com afinco pelo mercado, sobretudo após, no dia 16 de maio, afirmar que se a taxa Selic puder flutuar menos, é melhor. A afirmação deu a entender que o juro básico pode ficar onde está, só que por mais tempo.