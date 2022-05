Em recuperação da lipoaspiração, Carlinhos Maia fala sobre roubo em seu apartamento: -Eu estou devastado

30/05/2022 | 11:10



No último domingo, dia 29, Carlinhos Maia interrompeu uma série de vídeos compartilhados nas redes sociais sobre lipoaspiração para desabafar sobre um roubo em sua casa em Maceió, no Alagoas.

Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente do coração bom, trabalhador, faço um apelo a toda Alagoas e ao Brasil... Se souberem de algo denuncie, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo. Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas! Ao secretário de segurança do meu estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem.

Segundo o colunista Leo Dias, o equivalente a cinco milhões de reais em bens materiais foram levados enquanto o influenciador estava em Aracaju, capital do estado do Sergipe, para uma cirurgia, e Lucas Guimarães, seu marido, viajando a trabalho em Cancún, no México.

Nos comentários da publicação da coluna no Instagram, Lucas escreveu:

Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A verdade vai aparecer. Alguém sabia dessa informação, vamos descobrir tudo.

Segundo informações obtidas pela coluna, o alarme do prédio teria sido acionado assim que a invasão ao apartamento ocorreu. Nesse mesmo momento, alguém ligou para a ronda do condomínio. Em conversa com o jornalista, o marido de Carlinhos desabafou:

Está muito estranho, foi alguém de dentro.

Antes de saber do assalto, Carlinhos estava compartilhando todos os detalhes da cirurgia com seus seguidores. O famoso revelou que decidiu passar pelo procedimento estético para tirar o excesso de gordura e eliminar a barriga, que o incomodava.

Nos Stories do Instagram, ele surgiu deitado em uma cama hospitalar e mostrou uma série de registros da preparação e o pós-cirúrgico na unidade de saúde. Na legenda dos vídeos, falou sobre os motivos que o levaram a realizar a lipoaspiração.

Se você está vendo esse vídeo, é porque correu tudo bem e a cirurgia foi um sucesso. Sim, fiz uma lipo. Eu sempre disse que jamais faria... Malho desde os 16 e essa barriga sempre me incomodou..., a dia da peste nunca me largou e eu sou vaidoso e sempre tive medo. Estou feliz, porque autoestima é tudo.