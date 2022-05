Rainha Elizabeth II finalmente conhecerá a bisneta, filha de Harry e Meghan Markle

30/05/2022 | 11:10



A rainha Elizabeth II finalmente deve conhecer a bisneta Lilibet Diana, filha caçula do príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo informações dos jornais The Sun e Daily Mail, a monarca pode cancelar um compromisso para ir ao aniversário de um ano de vida da pequena, que nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e acredita-se que ainda não foi batizada.

Estava previsto que a rainha compareceria no próximo sábado, dia 2, ao Derby, sua corrida de cavalos favorita realizada na cidade inglesa de Epsom. No entanto, fontes informaram ao The Sun que está se tornando cada vez mais improvável que ela faça a viagem, pois seus três cavalos forem retirados da competição. Além disso, assessores estão se esforçando para gerenciar a agenda da monarca de forma a não cansá-la.

Elizabeth II ainda não conheceu a bisneta, cujo primeiro aniversário está marcado para acontecer em Frogmore Cottage, local próximo ao Castelo de Windsor que será desocupado pela princesa Eugenie e por seu filho e marido antes da chegada do Duque e a Duquesa de Sussex. Residentes da Califórnia desde 2020, Harry e Meghan viajarão ao Reino Unido acompanhados dos dois filhos para participar das comemorações do Jubileu de Platina. Com o tão esperado dia de conhecer a bisnetinha chegando, a rainha deve reorganizar a sua agenda para comparecer ao aniversário, cancelando a sua participação no Derby. Antes da pandemia de Covid-19, a monarca só havia perdido o evento duas vezes - em uma visita de Estado à Suécia em 1956 e no 40º aniversário do Dia D na França em 1984.