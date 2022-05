Leonardo brinca ao comentar ficada de João Guilherme com Bianca Andrade: Não sei quem esse moleque puxou não

30/05/2022 | 11:10



Família cheia de graça! Leonardo e Zé Felipe falaram sobre a ficada de João Guilherme com a influenciadora, Bianca Andrade, que aconteceu nos último dias.

Pai e filho se apresentaram no Curitiba Country Festival e conversaram com o colunista Leo Dias sobre o assunto. O sertanejo afirmou que não estava sabendo do ocorrido:

Ah ta, uma morena. Não, não estou sabendo não [da ficada]. O João, não sei quem esse moleque puxou não. Oh moleque custoso, viu?! Mas ele está lá no Rio, está fazendo novela, acho que é o que ele gosta, disse ele.

Zé Felipe aproveitou para sair em defesa do irmão e afirmou que ele está custoso:

O João tá custoso, pegou a Boca Rosa, parece que deu um problema lá, o povo acabou com ele, falou que ele não ia dar conta. Mas ele dá conta, novinho daquele, ele dá conta de tudo.

Bianca Andrade também falou sobre a ficada com João Guilherme e rebateu as críticas.