Looke: filme Elyse, com Anthony Hopkins, chega ao streaming

Estrelado por Anthony Hopkins, o drama Elyse – A Coragem Vem do Coração estreia no Looke, serviço de streaming por assinatura, na próxima quarta-feira, 1º de junho. Entrelaçando memórias e alucinações para expor uma história de trauma e revelar a verdade, o longa discute a questão da saúde mental e o impacto causado nas pessoas próximas quando a situação sai do controle.

Elyse – A Coragem Vem do Coração: elenco

Anthony Hopkins (“Meu Pai”, “O Silêncio dos Inocentes”, “Westworld”) é uma lenda viva do cinema e já conquistou duas vitórias no Oscar, além de quatro indicações. A direção e roteiro do filme ficam por conta de Stella Hopkins, esposa do astro. Completam o elenco Lisa Pepper, Aaron Tucker, Anthony Apel e Donat Balaj, este último quatro vezes premiado por seu papel no filme.

Sinopse

Durante um surto psicótico repentino, Elyse acidentalmente causa a morte de seu filho pequeno e de sua babá. Em estado catatônico, ela perde a noção do que é real, memória ou alucinação, e acaba internada em um hospital psiquiátrico, onde é tratada pelo doutor Lewis. Assombrada pelas lembranças do ato trágico que cometeu, Elyse se apoia na ajuda do médico e de seu atencioso enfermeiro para começar a superar o trauma.

Ficha técnica

Direção: Stella Hopkins

Roteiroo: Stella Hopkins, Audrey Arkins

Elenco: Anthony Hopkins, Lisa Pepper, Aaron Tucker, Donat Balaj, Anthony Apel, Connor Garelick, Danny Jacobs, Tara Arroyave

Prêmios