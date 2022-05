Universal Studios abre loja com itens de filmes clássicos em Orlando, como Tubarão e E.T.

Redação

Do Rota de Férias



30/05/2022 | 17:55



Quem planeja fazer um roteiro na Universal Studios tem agora mais um lugar para colocar na lista. Trata-se da Summer Tribute Store, loja com itens dedicados a filmes clássicos do famoso estúdio de cinema, como E.T. O Extraterrestre, Tubarão e De Volta Para o Futuro.

O local, que funcionará por tempo limitado, promete levar o visitante diretamente para a década de 1980, com direito a quatro salas temáticas inspiradas em blockbusters. Nelas, é possível adquirir desde roupas até acessórios.

Loja na Universal Studios

A Summer Tribute Store fica na área de Nova York, dentro do Universal Studios, um dos parques do complexo Universal Orlando. Confira detalhes a respeito das quatro salas temáticas da loja:

E.T. O Extraterrestre: O ambiente remete ao quarto de infância de Elliott, com brinquedos e jogos por todos os lados. O espaço conta com grande variedade de roupas – incluindo o famoso moletom vermelho – além de pelúcias do E.T., bottons e outros produtos que comemoram o 40º aniversário do lançamento do filme.

O ambiente remete ao quarto de infância de Elliott, com brinquedos e jogos por todos os lados. O espaço conta com grande variedade de roupas – incluindo o famoso moletom vermelho – além de pelúcias do E.T., bottons e outros produtos que comemoram o 40º aniversário do lançamento do filme. Tubarão: Decorado com peças do casco de um navio e vigas, esta sala reproduz a cabana do barco de Quint. Nela, é possível comprar camisas, bolsas e copos em estilo navy – nas cores vermelhas, brancas e azuis. O local também conta com produtos retrô que homenageiam a antiga atração JAWS, da Universal Studios.

Decorado com peças do casco de um navio e vigas, esta sala reproduz a cabana do barco de Quint. Nela, é possível comprar camisas, bolsas e copos em estilo navy – nas cores vermelhas, brancas e azuis. O local também conta com produtos retrô que homenageiam a antiga atração JAWS, da Universal Studios. De volta para o futuro: Na sala “Back to the Future”, é hora de se aventurar pela garagem cheia de quinquilharias do Doc. Ali, há camisetas com desenhos em néon que brilham no escuro, brinquedos colecionáveis, placas “Outatime”, canecas e muito mais.

Na sala “Back to the Future”, é hora de se aventurar pela garagem cheia de quinquilharias do Doc. Ali, há camisetas com desenhos em néon que brilham no escuro, brinquedos colecionáveis, placas “Outatime”, canecas e muito mais. O Melhor da Universal: Aqui, você encontra uma compilação de produtos dos três filmes homenageados na loja, além de itens de outros longas clássicos da Universal Pictures, como Jurassic Park.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Atrações da Universal Studios

The Bourne Stuntacular, Harry Potter and the Escape from Gringotts, Transformers: The Ride – 3D, The Simpsons Ride, E.T. Adventure… Confira neste link as 10 principais atrações da Universal Studios antes de montar seu roteiro em Orlando com ou sem crianças.

Hotéis da Universal, em Orlando

Para quem pretende visitar a Universal Studios, em Orlando, uma boa dica é se hospedar no complexo. Ali, há oito hotéis temáticos, com cenários que lembram desde Portofino, na Itália, até Bali, na Indonésia.

Confira os oito hotéis da Universal, em Orlando e clique nos links para saber detalhes: