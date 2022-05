Prefeitura de São Bernardo abre 676 vagas de cursos em parceria com o Senac

Da Redação



30/05/2022 | 09:41



A Prefeitura de São Bernardo viabilizou a abertura de 676 vagas para o segundo semestre deste ano em convênio com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), instituição referência de educação profissional. Serão 676 novas vagas para variedade de cursos de capacitação. A ação compõe o projeto que totaliza a formação de 24 turmas, com objetivo de promover a qualificação àqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho ou empreender.

A publicação do edital ocorreu na última sexta-feira (27), data de início das inscrições, prazo que se estende até o dia 3 de junho para cursos gratuitos ligados às áreas de gastronomia, informática, beleza e administrativo. Entre eles, assistente de RH, logística, marketing e vendas, monitor ambiental, pizzaiolo, cuidados de idoso, e-commerce, design de sobrancelhas, básico em logística, salgadeiro, assistente administrativo, controlador de acesso, Excel 2019, formação básica em chocolataria, formação básica em confeitaria e auxiliar de operações logísticas.

A Administração municipal investiu valor de R$ 600 mil para concretizar toda a grade de cursos. O cronograma está vinculado ao Programa Qualifica Mais São Bernardo, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, em conjunto com o Senac, baseado em estudo de demanda de mercado. As atividades serão ministradas no complexo do Cenforpe, incluindo a cozinha pedagógica, e na unidade do Senac (Avenida Senador Vergueiro, 400 - Centro).

“O estímulo à qualificação profissional, visando a geração de emprego e renda, está entre as principais prioridades da gestão de São Bernardo. O convênio com a marca do Senac nos proporciona, ainda, condições de melhorar os números de emprego e abertura de negócios na cidade. Para 2022 estamos consolidando 45 títulos durante o ano totalizando 1.270 vagas”, sustentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami.

INSCRIÇÕES

As inscrições se dão de forma prévia e devem ser efetuadas pela internet até às 17h da próxima sexta-feira (3/6), término do prazo, pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/qualifica-mais-sbc. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e residir em São Bernardo. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição em um único curso e, caso seja feito mais de um cadastro, será considerado como válido somente o último concretizado no sistema