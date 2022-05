Mauro Sousa agradece companheirismo do marido durante internação: Não largou a minha mão

30/05/2022 | 09:11



É muito amor! Mauro Sousa ficou internado por vários dias com o diagnóstico de miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco, e passou por alguns momentos de tensão. Mas as coisas ficaram mais leve por ter seu marido, Rafael Piccin, o acompanhando.

Em um post no Instagram Mauro decidiu expressar toda sua gratidão e amor por Rafael:

Este post não é sobre mim. É sobre o Rafael Piccin, meu marido!

Já recuperado em casa, Mauro fez um compilado de fotos e vídeos para contar o que aconteceu:

Esse sou eu na semana passada com miocardite, que me deixou internado na semi intensiva por alguns bons e longos dias. Eu até precisei andar de ambulância pela primeira vez na vida, coma sirene ligada e tudo. Meu marido não largou da minha mão. Ficou comigo o tempo todo, me dando suporte, cuidados e muito carinho. Embora meu coração estivesse doentinho, ele estava protegido por muito amor.

Muito fofos, né? O casal completou 14 anos em novembro de 2021 com um bolinho e Mauro não deixa nunca de expressar todo seu amor por seu marido.