Gil do Vigor se despede do Dança dos Famosos e recebe carinho de Luciano Huck: Você arrasou

30/05/2022 | 09:10



Gil do Vigor deu adeus ao Dança dos Famosos na noite do último domingo, dia 29. O economista e ex-BBB perdeu a disputa por apenas um décimo, ficando atrás de Sérgio Menezes e Mariana Torres, que conquistaram 57,7.

No momento da eliminação, o pernambucano se emocionou no palco do Domingão:

Eu quero agradecer. Nunca imaginei estar aqui dançando. Não caiu a ficha ainda. Para mim, eu sou um estudante, um pesquisador, um cientista que fala sobre política econômica. Eu falei pra minha parceira que sonhei que a gente saía neste ritmo. Eu falei: Eu sonhei, mas vamos fazer o nosso máximo pra estar lá e ser realmente especial. Eu tô honrado de estar aqui.

Horas após o final do programa, Gil usou as suas redes sociais para falar sobre o assunto e fez um textão como forma de agradecimento:

Hoje me despeço da Dança dos Famosos com muita alegria e gratidão. Gratidão ao Domingão pelo convite, ao querido Luciano Huck, jurados, figurinistas, produtores, meus amigos de competição e todos os outros envolvidos. Em especial quero agradecer também a minha professora maravilhosa Mayara Rosa pela parceria e por ter me ensinado tanto, sem dúvidas, aprendi muito e dei o máximo de mim. A dança é uma forma de expressar tudo o que está sentindo sem precisar dizer nenhuma palavra e eu espero que vocês vigorosos e vigorentos tenham sentido isso. Amo vocês e obrigado pela torcida!

Através dos comentários, Gil recebeu o carinho de diversos famosos:

Você arrasou. E já estamos ansiosos pelo seu retorno. Estamos aqui, sempre te esperando, escreveu Luciano Huck.

Maravilhoso, elogiou Tatá Werneck.

Deu Show, comentou Adriane Galisteu.

Lindo!!! Parabéns, você arrasou, comentou Ivete Sangalo.