Karina Bacchi compartilha fotos de seu batizado

30/05/2022 | 09:10



Como você vem acompanhando, Karina Bacchi acabou de se separar de Amaury Nunes e existia uma teoria de que a separação tinha acontecido porque a atriz estava completamente bitolada religiosamente. Mas dias depois ela veio publicamente revelar que esse não foi o motivo do término.

E no último domingo, dia 29, Karina Bacchi mostrou para seus fãs e seguidores alguns registros de um momento de fé em seu Instagram. A bonitona mostrou que se emocionou muito ao ser batizada em uma igreja.

Hoje, mais do que expressão da minha fé em palavras e atos, eu reafirmo minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo, crescente e eterno. Hoje através do batismo eu celebro minha filiação celestial e declaro todo meu amor, devoção e intenção perene de viver os planos de Deus em minha vida, cumprindo o seu chamado revestida de seu Santo Espírito, disposta a ser guiada, moldada, capacitada, purificada, consagrada e ungida para fazer o bem diariamente. Hoje meu coração celebra com alegria e emoção o batismo do meu pai terreno, pai amado, que também foi tocado por Jesus em sua totalidade e intensidade. Que benção estarmos juntos nessa paizão! Hoje eu louvo mais uma vez a Deus por todos aqueles dispostos a prosseguirem crescendo em sabedoria que me ensinam mais e mais nessa jornada. Agradeço ao céu e também a todos os que tem me fortalecido com ensinamentos e demonstrações reais de constância, zelo, amor e devoção.