Charge - 30 de maio de 2022

30/05/2022



Ao menos 30 famílias que moram na Vila das Flores, em São Paulo, pagam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para a Prefeitura de Mauá. De acordo com os moradores, isso acontece porque o terreno que deu origem ao bairro está na divisa entre os dois municípios e alguns lotes ficam na Capital, mas a maior parte pertence ao município do Grande ABC – veja na arte ao lado. Recentemente, a primeira proprietária do terreno pediu reintegração de posse, mas, no entendimento de especialistas, o fato de parte dos imóveis que ficam na Capital estarem registrados em Cartório de Imóvel de Mauá, e da Prefeitura da região fazer o recolhimento do IPTU de toda a área, invalida as ações.