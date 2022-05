Grande ABC tem 698 vagas disponíveis

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 21:22



Grande ABC disponibiliza 698 postos de emprego nesta semana. São Caetano lidera com 394 vagas, incluindo opções para pedreiro, assistente de marketing, auxiliar de depósito, fiscal de prevenção de vendas, empacotador etc. Em seguida, estão São Bernardo (207), Diadema (52) e Ribeirão Pires (45). Santo André e Rio Grande da Serra não responderam à demanda.

Mauá informou que, como realizou a primeira edição do Feirão do Trabalho, Emprego e Renda na sexta-feira, não disponibilizou o painel de vagas desta semana.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo divulgou 207 postos. Estão disponíveis cargos para operador de caixa (44), empacotador a mão (20), operador de máquinas operatrizes (dez), entre outras como dez vagas para pessoas com deficiência em cargo de auxiliar de linha de produção.

O CPETR (Centro Público de Emprego e Renda) de Diadema está com 52 oportunidades. São oito para fiscal de loja em supermercado, com disponibilidade para trabalhar no município ou em São Bernardo, quatro para servente de limpeza, três para pizzaiolo, três para auxiliar de operador de dobradeira, duas para agente de conservação e asseio etc.

Existem também cinco postos para PCDs (pessoas com deficiência), como auxiliar de vendas/caixa, auxiliar de produção para lavanderia industrial, operadora granel e telemarketing para São Caetano e também em Santo André.

Já Ribeirão Pires soma 45 postos, sendo 20 para repositor, cinco para atendentes de loja, quatro para ajudante de obras, entre outras. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, número 55, no Centro. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.