Divulgação de dados do Caged será adiada por motivos técnicos

29/05/2022 | 19:27



A divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de abril será adiada por motivos técnicos, segundo informou neste domingo, 29, o Ministério do Trabalho e Previdência. Os números seriam conhecidos nesta segunda-feira, 30.

"A Dataprev informa que foi necessário realizar novo processamento dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), após análises e verificações nas bases de dados utilizadas. Desta forma, a consolidação das informações do saldo de empregos no País referente ao mês de abril será disponibilizada ao Ministério do Trabalho e Previdência terça-feira (31)", informou a Dataprev ao ministério.

Somente depois que receber e consolidar os dados, a Pasta marcará uma nova data para divulgação do Caged.