Moradora de S.Bernardo relata em livro superação do câncer cerebral

29/05/2022 | 18:13



A veterinária Daiene Berdoldi, 39 anos, moradora de São Bernardo, acaba de levar o livro “Por trás da cicatriz”, pela Editora Ação Set, no qual narra sua própria trajetória, partindo de uma profissional no auge dos seus 36 anos prestes a se casar para, de repente, tornar-se uma paciente de câncer cerebral e, como se não bastasse, desencorajada de antemão pela primeira equipe médica que a atendeu.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que mais de 11 mil novos casos de câncer cerebral vêm sendo diagnosticados todos os anos no Brasil, ocupando as 10ª e 11ª posições no ranking dos tumores mais frequentes nas mulheres e nos homens, respectivamente. Segundo a última atualização do Atlas de Mortalidade, 9.355 pacientes perderam suas vidas para a doença em 2020. Diante da gravidade desses números, este mês é lembrado como ‘Maio Cinza’, a fim de conscientizar a população sobre esse tipo de câncer que, apesar de preocupante, se descoberto e tratado a tempo, pode ser vencido e sem deixar sequelas.

Em seu livro, Daiene conta como foi a turbulenta descoberta do tumor logo nos primeiros dias de 2020 e a decisão de cancelar o casamento que vinha planejando há dois anos, passando pelo reconhecimento e aceitação do seu corpo, pela confiança na complexa cirurgia a que foi submetida, pela garra durante sua recuperação e pela parceria do então noivo Marcos (a quem dedica a obra, chamando-o de seu alicerce) na retomada dos seus sonhos. Após a primeira avaliação médica que não acreditava na sua recuperação, a veterinária passou pela cirurgia e pelo tratamento e conseguiu realizar o casamento — ainda que recém-operada e com pontos infeccionados na cabeça — exatamente no mesmo dia, lugar e do jeito que fora planejado desde o início.

A autora retrata, ainda, as intermináveis sessões de radioterapia seguidas pelas quimioterapias e seus efeitos colaterais, enquanto voltava parcialmente à sua rotina. “Por trás da cicatriz” é uma narrativa de força, superação e amor, intercalada por depoimentos emocionantes de familiares, amigos e parceiros profissionais, até finalmente chegar à Daiene de hoje: curada, sem sequelas, feliz, resiliente, casada, cheia de planos e com sua vida pessoal e profissional totalmente normalizada, apenas com acompanhamentos médicos semestrais, como é de praxe.

Intensa como sua passagem até aqui, ela começou a escrever o livro ainda no hospital, quando sentiu que precisaria deixar um legado para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Em um dos trechos, ela conta que, após o choque inicial, compreendeu que o tumor precisava gerar uma marca grande para simbolizar um novo e maior de todos os marcos, o divisor de águas, e que tal superação só foi possível com a utilização da programação neurolinguística, da qual é praticante.

“O grau de transformação pessoal pedia esse sinal à altura. A ressignificação me permitiu retomar o controle da situação e não permitir que tudo fosse gerado outra vez. Hoje olho para minha cicatriz com orgulho, pois representa um processo repleto de dores, porém igualmente lindo e rico de significados. A evolução é psicológica, espiritual, física e moral. Me sinto muito mais forte. Se o câncer foi uma disfunção minha, produzida pelo meu corpo, por que esconder a cicatriz? Mostro-a sem vergonha. Pelo contrário, sei que ela encoraja e inspira”, finaliza Daiene. O livro “Por trás da cicatriz” pode ser comprado pelo site da empresa da autora, Essencial Coach (www.essencialcoach.com.br) ou pelo site da Livraria Cultura (https://www3.livrariacultura.com.br/por-tras-da-cicatriz-2112319425/p).